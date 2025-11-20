Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

OM eist geen cel maar tbs met dwang voor doden Gianny-Davey (12)

Crime

Vandaag, 15:03 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tbs met dwangverpleging geëist tegen Curtly E. (46) uit Groningen voor het doodsteken van zijn 12-jarige zoon Gianny-Davey op 29 december vorig jaar. E. handelde volgens het OM in een psychose en is volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom is geen celstraf geëist.

Het slachtoffer woonde in Amsterdam en was op bezoek bij zijn vader in Groningen. Hij werd met meerdere messteken om het leven gebracht.

Doodslag

Het OM gaat uit van doodslag en ziet geen bewijs voor voorbedachte raad, omdat de verdachte voor het moment van steken geen tijd had om na te denken. Hij dacht zijn zoon te moeten doden, omdat hij in zijn psychose meende dat die hem iets aan wilde doen. In september vorig jaar was E. gestopt met het innemen van medicatie tegen schizofrenie.

Het OM acht de verdachte niet strafbaar, omdat hij vergaand psychotisch ontregeld was. De officier van justitie noemde het doodsteken van de 12-jarige zoon "zo bizar en oninvoelbaar, dat het alleen een uitvloeisel kan zijn van een ernstige psychotische stoornis." De psychose zou zijn handelen en denken volledig hebben beheerst.

Psychotisch ontregeld

Tijdens de strafzaak in de rechtbank in Groningen is de centrale vraag of de verdachte zelf schuld heeft aan zijn psychose, omdat hij zijn medicatie niet innam. Volgens de psychiater en psycholoog kon E. niet voorzien dat hij agressief zou worden, omdat hij psychotisch ontregeld en depressief was.

"Zijn beslissing om te stoppen met de medicatie kan hem niet worden toegerekend, omdat deze beslissing is genomen onder invloed van zijn stoornis. Daardoor heeft hij niet kunnen voorzien dat het stoppen uiteindelijk zou leiden tot dit soort extreem gewelddadig gedrag", zei de officier.

De rechtbank doet op 4 december uitspraak.

Door ANP

Lees ook

Moeder vermoorde Gianny-Davey (12): 'Mijn leven is voorgoed veranderd'
Moeder vermoorde Gianny-Davey (12): 'Mijn leven is voorgoed veranderd'
Moeder van vermoorde Gianny-Davey (12) wil herinnering aan hem levend houden
Moeder van vermoorde Gianny-Davey (12) wil herinnering aan hem levend houden
Vader bekent: ik heb Gianny-Davey (12) omgebracht met meerdere messteken
Vader bekent: ik heb Gianny-Davey (12) omgebracht met meerdere messteken

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.