OM eist geen cel maar tbs met dwang voor doden Gianny-Davey (12)

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tbs met dwangverpleging geëist tegen Curtly E. (46) uit Groningen voor het doodsteken van zijn 12-jarige zoon Gianny-Davey op 29 december vorig jaar. E. handelde volgens het OM in een psychose en is volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom is geen celstraf geëist.

Het slachtoffer woonde in Amsterdam en was op bezoek bij zijn vader in Groningen. Hij werd met meerdere messteken om het leven gebracht.

Doodslag

Het OM gaat uit van doodslag en ziet geen bewijs voor voorbedachte raad, omdat de verdachte voor het moment van steken geen tijd had om na te denken. Hij dacht zijn zoon te moeten doden, omdat hij in zijn psychose meende dat die hem iets aan wilde doen. In september vorig jaar was E. gestopt met het innemen van medicatie tegen schizofrenie.

Het OM acht de verdachte niet strafbaar, omdat hij vergaand psychotisch ontregeld was. De officier van justitie noemde het doodsteken van de 12-jarige zoon "zo bizar en oninvoelbaar, dat het alleen een uitvloeisel kan zijn van een ernstige psychotische stoornis." De psychose zou zijn handelen en denken volledig hebben beheerst.

Psychotisch ontregeld

Tijdens de strafzaak in de rechtbank in Groningen is de centrale vraag of de verdachte zelf schuld heeft aan zijn psychose, omdat hij zijn medicatie niet innam. Volgens de psychiater en psycholoog kon E. niet voorzien dat hij agressief zou worden, omdat hij psychotisch ontregeld en depressief was.

"Zijn beslissing om te stoppen met de medicatie kan hem niet worden toegerekend, omdat deze beslissing is genomen onder invloed van zijn stoornis. Daardoor heeft hij niet kunnen voorzien dat het stoppen uiteindelijk zou leiden tot dit soort extreem gewelddadig gedrag", zei de officier.

De rechtbank doet op 4 december uitspraak.