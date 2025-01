OM eist 25 jaar cel tegen vier mannen voor eerwraakmoord op Roshin (28)

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 25 jaar geëist tegen vier mannen die worden verdacht van de moord op de 28-jarige Roshin in Apeldoorn uit eerwraak.

De vier verdachten zijn twee broers van het slachtoffer en twee neven. Een van de neven is tevens de ex-man van Roshin. Haar broer Peshang A. (36) heeft bekend dat hij zijn zus op 5 september 2023 doodstak in de Casper Fagelstraat. Zijn familieleden moeten wat het OM betreft net zo lang de gevangenis in voor het voorbereiden en daarmee medeplegen van de eerwraakmoord.

28 messteken

Roshin werd met 28 messteken om het leven gebracht, in het bijzijn van haar 3-jarige dochter. "Roshin wordt op klaarlichte dag midden in een woonwijk in Apeldoorn op een beestachtige manier afgeslacht", zei de officier van justitie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De uit Syrië afkomstige familie verweet het slachtoffer "zedenloos gedrag" na haar scheiding en wilde dat ze terug bij haar ouders in Den Haag zou komen wonen, volgens traditie. Roshin bleef echter in Apeldoorn wonen met haar dochtertje en kreeg een nieuwe relatie. Roshin was Koerdisch, haar nieuwe partner was Arabisch. In haar cultuur ging dat niet samen, schetste de aanklager. "Haar zoektocht naar vrijheid heeft ze met de dood moeten bekopen."

Het gebruikte mes kwam uit de keukenla van de bed and breakfast in Apeldoorn, waarin de oudste broer met zijn neven verbleef in de periodes voorafgaand aan de moord.

ANP