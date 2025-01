Rechtbank toont beelden Apeldoornse eerwraakmoord, verdachten weigeren te kijken

De rechtbank in Arnhem heeft donderdag de beelden getoond van de moord op een 28-jarige vrouw in Apeldoorn. Hoofdverdachte Peshang A. (36) weigerde te kijken naar de beelden waarop is te zien hoe hij zijn zus Roshin doodstak, volgens het Openbaar Ministerie uit eerwraak. Ook de medeverdachten, twee neven en een jongere broer, weigerden de bewakingsbeelden te bekijken.

De officier van justitie wilde met het vertonen van de beelden in de zittingszaal de hoofdverdachte confronteren met de gebeurtenissen in de Casper Fagelstraat op 5 september 2023. Peshang A. heeft verklaard dat hij met zijn zus wilde praten over haar nieuwe relatie na haar scheiding en in een opwelling handelde, maar de officier constateert op de beelden dat hij haar van achteren benaderde, haar direct bij haar staart vastpakte en binnen enkele seconden in haar halsstreek stak.

Dinsdag was de eerste inhoudelijke zitting over de eerwraakmoord. Toen werden berichten voorgelezen van de verdachten waarin staat dat het slachtoffer het 'verdient het om in twee stukken weggegooid te worden', zo is te zien in de video boven dit artikel.

Niet meer herinneren

A. weigerde ook de vragen van het OM te beantwoorden, waaronder de vraag op welk moment hij het mes in zijn hand pakte. "Ik was niet bij mijn verstand om mij dit te kunnen herinneren", zei A., die onder invloed van cocaïne was tijdens de moord. Na de fatale steekpartij belde A. met zijn broer Ahmad A. (28), waarbij die ook zijn nichtje aan de lijn kreeg. Het 3-jarige meisje was getuige van de moord en bleef ongedeerd.

In de minuten na de fatale steekpartij belde Peshang ook 36 seconden met zijn neef, de ex-man van het slachtoffer. En hij maakte een foto van het slachtoffer, liggend op straat. Ze was 28 keer gestoken.

Strafeis

Donderdagmiddag komt het OM met de strafeisen tegen de mannen. Peshang A. heeft het doodsteken van zijn zus bekend. De jongste broer en twee in Duitsland wonende neven, onder wie de ex-man van het slachtoffer, ontkennen de moord te hebben voorbereid.

ANP