Zedenzaak tegen BSO-medewerker Jan B. uitgebreid met 10 jonge slachtoffers

Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen zedenverdachte Jan B. (66) uitgebreid met tien jonge slachtoffers. Het voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker wordt in de nieuwe zaak verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen en het verrichten van seksuele handelingen bij verschillende kinderen. Daarnaast wordt hij in de nieuwe zaak vervolgd voor het maken van kinderporno bij meerdere kinderen en het bezit van dierenporno.

De officier van justitie presenteerde de tweede tenlastelegging woensdag in de rechtbank in Amsterdam. Het lag al in de lijn der verwachting dat het OM de Almeerder voor meer zaken zou dagvaarden. Hij wordt in oktober voor onderzoek opgenomen in het Pieter Baan Centrum.

B. werd eind november aangehouden. Dit gebeurde aanvankelijk op verdenking van een poging tot verkrachting van een meisje van 2 jaar oud op een kinderdagverblijf in Amsterdam, waar hij werkte als invalkracht, en het onzedelijk betasten van een jongen van 13 die in januari 2024 aan zijn zorg was toevertrouwd. Ook zou hij kinderpornografische afbeeldingen hebben gemaakt van twee kinderen, een jongen van 3 en een baby. Bij de verdachte thuis werd ook een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar.

BSO in Huizen

De officier van justitie lichtte toe dat een kind haar moeder spontaan had verteld dat Jan van de BSO in Huizen aan haar vagina "had gekriebeld". B. ontkent dat, maar het OM ziet zogeheten schakelbewijs met een ander kind, dat thuis precies hetzelfde had verteld. En met een slachtoffer waarbij B. het betasten van haar vagina al wel had bekend. B. was aanwezig bij de derde inleidende zitting, maar wilde niet reageren op de nieuwe verdenkingen.

De rechtbank verwacht de zaak niet eerder dan in de tweede helft van volgend jaar te behandelen. De volgende inleidende zittingen zijn op 29 oktober en op 26 januari.

Rechtbanktekening: Aloys Oosterwijk