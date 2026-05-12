Verdachte misbruik op crèche wil 'weten wat er met hem aan de hand is'

Jan B., verdachte in een grote zedenzaak met meerdere kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek dinsdag tijdens een zitting in de rechtbank in Amsterdam. Psychologen en psychiaters adviseren onderzoek naar zijn mentale toestand, waar het Openbaar Ministerie (OM) mee instemt. "Hij wil zelf ook graag weten wat er met hem aan de hand is", aldus de aanklager. Hij zegt dat er indicaties zijn dat B. dementie heeft.

B. (66) wordt verdacht van poging tot verkrachting van een meisje van 2 jaar oud op een kinderdagverblijf in Amsterdam, waar hij werkte als invalkracht, en het onzedelijk betasten van een jongen van 13 die in januari 2024 aan zijn zorg was toevertrouwd. Ook zou hij kinderpornografische afbeeldingen hebben gemaakt van twee kinderen, een jongen van 3 en een baby. Bij de verdachte thuis werd ook een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar.

Negen andere kinderen

De tenlastelegging wordt nog uitgebreid met meer strafbare feiten. Het onderzoek naar negen andere kinderen, waar naaktfoto's van zijn gemaakt, loopt nog. Ook moet B. nog worden gehoord over nieuwe onderzoeksbevindingen. Die verhoren staan eind mei en begin juni gepland, zei de officier van justitie tijdens een tweede inleidende zitting.

B. werd eind november 2025 in zijn woonplaats Almere aangehouden en zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Hij was tot februari 2025 raadslid voor 50PLUS in Almere. Eerder, van 2006 tot 2010, zat hij in de raad voor de SP.

Rechtbanktekening: Aloys Oosterwijk