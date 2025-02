Oeps! Man probeert auto te stelen waar bijrijder nog inzit

Een 34-jarige Rotterdammer heeft vrijdagavond geprobeerd om een auto te stelen terwijl de bijrijder nog in de auto zat. Nadat de man instapte, ontstond er een worsteling in de auto en ramde het voertuig een winkelpand op het Mia van IJperenplein in Rotterdam. Niemand raakte gewond.

Benieuwd welke straf deze dief boven het hoofd hangt? In de video hierboven leggen we uit welke verschillende soorten straffen we hebben in Nederland.

Een vrouw stapte volgens de politie rond 17.30 uur uit de auto om een winkel te bezoeken, terwijl haar bijrijder op haar wachtte in de auto. De dief zag zijn kans schoon, stapte in aan de bestuurderskant en reed weg. Waar de man waarschijnlijk niet op had gerekend, was dat er nog iemand naast hem zat.

Onbegrepen gedrag

Nadat de auto tot stilstand kwam tegen het winkelpand aan, schoten omstanders te hulp. Zij wisten de dief te overmeesteren en vast te houden tot de politie hem kon aanhouden. Volgens de politie gaat het om een man van onbegrepen gedrag en waren er al eerder meldingen over hem gemaakt.