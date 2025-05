Politie schoot man dood bij steekpartij in woning Hoofddorp

Een van de mannen die is overleden na een incident in een huis aan de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp, is doodgeschoten door de politie. Dit meldt het Openbaar Ministerie maandag. Al eerder werd gemeld dat de andere man is doodgestoken.

De doodgeschoten man is de verdachte van het dodelijke steekincident, bevestigt het OM. De dodelijke slachtoffers zijn twee mannen van 21 en 22 jaar uit Hoofddorp. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Hoe lang dat gaat duren, is nog onduidelijk.

Het incident gebeurde vorige week woensdag.

ANP