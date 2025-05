Twee doden bij steekincident in woning Hoofddorp, twee agenten gewond

Voor de woning aan de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp waar eerder op de ochtend een steekincident was, zijn zwarte schermen geplaatst. Volgens de politie zijn er twee doden gevallen. Twee agenten raakten gewond. De politie heeft bij het incident geschoten. De gewonde agenten zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De straat is ruim afgezet en wordt streng bewaakt. Voor het huis staan containers en meerdere politievoertuigen. In en rondom de woning doen forensische experts uitgebreid sporenonderzoek. De situatie trok woensdagochtend vroeg al veel bekijks van buurtbewoners.

Buurt schrikt wakker

Die buurtbewoners zijn flink geschrokken van het heftige incident. Een van hen vertelt dat hij rond 06.10 uur wakker werd van de komst van zes ambulances, twee traumateams en de brandweer. "We weten nog steeds niet wat er precies aan de hand is", zegt hij ongerust.

Een buurvrouw die pal naast het huis woont, vertelt dat ze de bewoner kent als een rustige jongen die alleen woont. Ze hoorde deze ochtend niets verdachts. "Heel gek, want normaal hoor ik wel muziek of iemand binnenkomen. Maar dit keer helemaal niet." Wat ze wel zag, was verontrustend: "Toen ik naar buiten keek, zag ik een politieagent met bloed aan de rechterkant van zijn hoofd."

Zorgen over bewoner

De vrouw maakt zich zorgen om haar buurman, die volgens haar begin twintig is. "Ik vroeg net aan een agent hoe het met hem gaat, maar daar kon hij niks over zeggen." Ze omschrijft hem als een vriendelijke jongen die haar eerder hielp met klusjes toen ze net in de buurt kwam wonen.

Volgens buurtbewoners zijn er in het pand jongerenwoningen gevestigd. De omgeving staat normaal bekend als rustig en veilig. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang.

ANP