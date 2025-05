Agent en meerdere mensen gewond bij steekpartij in woning Hoofddorp

Bij een steekpartij woensdagochtend vroeg in een woning aan de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp zijn meerdere mensen gewond geraakt, onder wie een politieagent. Op sociale media gaan er meldingen rond dat er meerdere doden zijn gevallen, de politie kan dit nog niet bevestigen.

Even na 06.00 uur kwam de melding binnen. Meerdere ambulances en twee traumateams werden opgeroepen om hulp te bieden. Hulpverleners zijn lange tijd in de woning bezig geweest. Een van de agenten raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Op sociale media gaan meldingen rond van een of meer doden, maar een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Ook kan hij nog niets zeggen over wat zich heeft afgespeeld.

Er is een plaats delict afgezet en het onderzoek is in volle gang.