Burgemeester: incident Hoofddorp 'vreselijke gebeurtenis'

Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer noemt wat zich heeft afgespeeld in een woning in Hoofddorp een "vreselijke gebeurtenis". Na een steekincident aan de Fanny Blankers-Koenlaan zijn twee personen om het leven gekomen. Twee agenten raakten gewond.

"Het incident dat vanochtend vroeg gebeurde, is een vreselijke gebeurtenis voor de betrokkenen, maar ook voor de hulpdiensten, politie en omwonenden", zegt de burgemeester. "Dit moet voor hen zeer schokkend zijn."

De politie heeft bij het incident geschoten. Een van de slachtoffers stierf volgens het Openbaar Ministerie als gevolg van het steekincident. Hoe de andere persoon omkwam, onderzoekt de Rijksrecherche. Over een eventueel verband tussen het politieoptreden en het overlijden van de tweede persoon, wil het OM op dit moment niets kwijt.

"Ik kan me voorstellen dat mensen hun hart willen luchten, of een luisterend oor nodig hebben", aldus Schuurmans. Daarom wordt gekeken of er iets kan worden georganiseerd voor omwonenden. "Zodra hierover meer bekend is, laten we dat aan de omwonenden weten."

Onderzoek

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek in de woning is aan het einde van de middag nog gaande. "Daar nemen we de tijd voor", zegt een politiewoordvoerder. De politie spreekt van een "heftig incident". "We begrijpen heel goed dat deze gebeurtenis ontzettend impactvol is voor alle betrokkenen", aldus de politie. "We doen er op dit moment alles aan om te onderzoeken wat er in die woning is gebeurd."

