Vrouw (18) met schotwond aangetroffen in Amsterdam, politie zoekt verdachte

Een 18-jarige vrouw in Amsterdam-Zuidoost heeft zaterdagmiddag een schotwond opgelopen. Omstanders die haar aantroffen, ontfermden zich direct over het slachtoffer. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw kort daarvoor in een woning aan het Nieuwlandhof is beschoten.

De melding kwam rond 17.45 uur binnen bij de meldkamer. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen agenten de gewonde vrouw aan. Ze werd ter plekke behandeld door hulpdiensten en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Signalement verdachte

De recherche is dringend op zoek naar een man die mogelijk betrokken is bij het schietincident. Zo laat de politie weten op haar website. Het gaat om een man met een donkergetinte huidskleur. Hij heeft een lang postuur, is ongeveer 25 jaar oud, heeft een baardje en een zichtbaar buikje. Op het moment van de schietpartij droeg hij een shirt van het merk Casablanca.

De recherche roept getuigen op zich te melden. Ook wordt gezocht naar beeldmateriaal van voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.