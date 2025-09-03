Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Onderzoek naar uitbuiting van Indiase keukenmedewerkers in Weesp

Onderzoek naar uitbuiting van Indiase keukenmedewerkers in Weesp

Crime

Gisteren, 19:07

Link gekopieerd

De Nederlandse Arbeidsinspectie begint een onderzoek naar mogelijke arbeidsuitbuiting van keukenmedewerkers in Weesp. Dat laat de organisatie woensdag weten. Drie Indiërs zouden daar werken zonder de benodigde arbeidsvergunningen en kregen hun salaris contant uitbetaald. Ook zouden zij mogelijk geen marktconform salaris ontvangen.

Tijdens een controle trof de inspectie de medewerkers eind vorige week aan. Zij werkten en verbleven onder onhygiënische omstandigheden in een zogenoemde dark kitchen. Dat is een keuken die uitsluitend maaltijden bereidt voor online bestellingen en thuisbezorging.

Lees ook:

Schoonmaakmanagement Saints & Stars op non-actief na beschuldigingen van uitbuiting
Schoonmaakmanagement Saints & Stars op non-actief na beschuldigingen van uitbuiting

Overnachten in voorraadkast

De drie medewerkers zouden zes nachten per week aan het werk zijn. Een van hen verklaarde te overnachten in een kleine voorraadkast. In de gehele ruimte waren geen sanitaire voorzieningen of ramen aanwezig. Volgens de inspectie was de ruimte warm en ongeschikt om in te verblijven.

Om vast te stellen of er sprake is van arbeidsuitbuiting worden onder meer de identiteit van de werkgever, van de Indiërs en de arbeidsomstandigheden onderzocht.

ANP

Lees ook

Uitbuiting is nog steeds onderbelicht probleem, maar daar moet dit lespakket verandering in brengen
Uitbuiting is nog steeds onderbelicht probleem, maar daar moet dit lespakket verandering in brengen
'Luxe sportschool Saints & Stars buit schoonmakers uit, moeten bed delen in villa eigenaar'
'Luxe sportschool Saints & Stars buit schoonmakers uit, moeten bed delen in villa eigenaar'
Schoonmaakmanagement Saints & Stars op non-actief na beschuldigingen van uitbuiting
Schoonmaakmanagement Saints & Stars op non-actief na beschuldigingen van uitbuiting
Al 23.000 euro opgehaald voor 'uitgebuite' schoonmakers luxesportschool
Al 23.000 euro opgehaald voor 'uitgebuite' schoonmakers luxesportschool

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.