Onderzoek naar uitbuiting van Indiase keukenmedewerkers in Weesp

De Nederlandse Arbeidsinspectie begint een onderzoek naar mogelijke arbeidsuitbuiting van keukenmedewerkers in Weesp. Dat laat de organisatie woensdag weten. Drie Indiërs zouden daar werken zonder de benodigde arbeidsvergunningen en kregen hun salaris contant uitbetaald. Ook zouden zij mogelijk geen marktconform salaris ontvangen.

Tijdens een controle trof de inspectie de medewerkers eind vorige week aan. Zij werkten en verbleven onder onhygiënische omstandigheden in een zogenoemde dark kitchen. Dat is een keuken die uitsluitend maaltijden bereidt voor online bestellingen en thuisbezorging.

Overnachten in voorraadkast

De drie medewerkers zouden zes nachten per week aan het werk zijn. Een van hen verklaarde te overnachten in een kleine voorraadkast. In de gehele ruimte waren geen sanitaire voorzieningen of ramen aanwezig. Volgens de inspectie was de ruimte warm en ongeschikt om in te verblijven.

Om vast te stellen of er sprake is van arbeidsuitbuiting worden onder meer de identiteit van de werkgever, van de Indiërs en de arbeidsomstandigheden onderzocht.

ANP