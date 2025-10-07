Man vlucht na wapencontrole op Schiphol en rent met vuurwapen treintunnel in

Een man is afgelopen weekend op de vlucht geslagen na een wapencontrole op Schiphol. De 22-jarige werd op Schiphol Plaza gecontroleerd en vluchtte naar het daaronder gelegen treinstation. Hij stak meerdere sporen over en rende een tunnel in. Dat meldt de marechaussee dinsdag.

Het treinverkeer werd tijdelijk stilgelegd en de man werd in de tunnel aangehouden. Tussen de sporen werd een vuurwapen gevonden. Dit was een omgebouwd gasdrukwapen, geladen met munitie. De rechter-commissaris besloot maandag dat de verdachte nog minstens veertien dagen vast blijft zitten.

Bij steekproefcontroles vond de marechaussee zaterdag ook een boksbeugel met ingebouwd mes, drie messen en een bivakmuts. Een 18-jarige en een 29-jarige man zijn hiervoor aangehouden.

ANP