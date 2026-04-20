Politie deelt foto's van verdachte dodelijke schietpartij langs A1 bij Muiden

De politie heeft foto's verspreid van een man die mogelijk betrokken is bij de dodelijke schietpartij bij tankstation Honswijck langs de A1 bij Muiden. Het slachtoffer, een 37-jarige man uit Huizen, overleed later aan zijn verwondingen.

Het gaat om een 23-jarige man uit de omgeving van Amsterdam of Diemen. De politie weet wie hij is, maar wet niet waar hij zich nu bevindt. De man heeft volgens het signalement donker haar, een ringbaard en is ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft een licht getinte tot donkere huidskleur.

Verdachte dodelijk schietincident tankstation A1 Muiden. Beeld: Politie

Fataal schietincident

Het schietincident vond plaats op zondagavond 29 maart rond 21.30 uur. Op de parkeerplaats bij het tankstation werd het slachtoffer zwaargewond aangetroffen in een auto. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij korte tijd later.

Verdachte dodelijk schietincident tankstation A1 Muiden. Beeld: Politie

De politie is een groot onderzoek gestart en roept mensen op om uit te kijken naar de verdachte. Wie weet waar de man is, wordt gevraagd contact op te nemen met de opsporingstiplijn of anoniem te melden.