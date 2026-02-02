Dashcambeelden tonen brute drugsroof op A1 bij Muiden

De politie heeft beelden getoond van de vrachtwagen die in december op de A1 bij Muiden werd overvallen. Het ging volgens de politie om een zogenoemde ripdeal, waarvan dashcambeelden zijn gemaakt. In de vrachtwagen zaten vermoedelijk drugs die door de overvallers zijn meegenomen.

Tijdens de drugsroof op klaarlichte dag werd de chauffeur uit zijn wagen getrokken, mishandeld en met vermoedelijk een vuurwapen bedreigd, zo werd gemeld in Opsporing Verzocht. Ook een automobilist die langs de rijksweg stopte om mogelijk hulp te verlenen, werd bedreigd met een vuurwapen. Ook zijn telefoon werd afgepakt en zijn autosleutels werden weggegooid.

De vrachtwagen zelf is later in Eembrugge teruggevonden. Een van de auto's die betrokken was bij de drugsroof is in Naarden teruggevonden. Daarin zaten twee mensen. Op beelden is te zien dat ze uit de auto stappen en door Naarden lopen.