Overval op vrachtwagen bij A1 richting Muiden ging om drugs

Crime

Vandaag, 13:18

De vrachtwagen die donderdag rond 11.00 uur ter hoogte van Muiden op de A1 werd overvallen, vervoerde vermoedelijk drugs. De politie meldt dat een van de auto's die de truck van de snelweg drukte, is gevonden in Naarden. In het voertuig lagen meerdere pakken met vermoedelijk harddrugs.

De vrachtwagenchauffeur, een 48-jarige man uit Apeldoorn, raakte niet gewond en reed na de overval door. Hij werd enkele uren later in zijn truck aangetroffen op de N414 bij Eemnes en is toen aangehouden. De politie zegt nog geen verdachten in beeld te hebben. Getuigen van de overval zeiden dat er meerdere personenauto's bij betrokken waren. Mogelijk gaat het om vijf voertuigen, aldus een politiewoordvoerder.

De auto in Naarden werd kort na de overval aangetroffen na een tip van een getuige die iets verdachts zag, zegt de woordvoerder. Het voertuig is in beslag genomen.

Door ANP

