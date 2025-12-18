Overval op vrachtwagen bij A1 Muiden, inzittenden bedreigd met vuurwapen

Een opmerkelijk tafereel donderdagmiddag op de A1 richting Muiden. Een vrachtwagenchauffeur is daar donderdag overvallen, meldt de politie. Ter hoogte van Muiden, in de richting van Muiderberg, werd de truck door een andere auto naar de kant van de snelweg gedwongen. Daarna gingen overvallers de truck in en reden vervolgens met meerdere auto's weg.

Agenten hebben de brug tussen Bunschoten en Baarn, die over de snelweg loopt, afgesloten. Ook fietsers mogen er niet langs. De politie heeft de brug aangemerkt als plaats delict en doet daar nu onderzoek.

Chauffeur en vrachtwagen uren later teruggevonden

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat de vrachtwagenchauffeur eerder op de dag al slachtoffer was van een overval. Die eerste overval gebeurde rond 10.50 uur. De vrachtwagen zou toen door meerdere voertuigen van de weg zijn geduwd.

Na dat incident is de vrachtwagen doorgereden en was het voertuig, samen met de chauffeur, enige tijd spoorloos. Rond 15.00 uur meldden agenten dat ze de vrachtwagen hadden gevonden aan de Bisschopsweg in Eemnes. De chauffeur is nagekeken door ambulancepersoneel, maar bleek niet gewond, aldus de woordvoerder.

Het is volgens hem nog onduidelijk of er meer mensen in de vrachtwagen zaten tijdens de overval. Wat er precies buit is gemaakt en wat er in de vrachtwagen zat, is eveneens nog onbekend. Van de overvallers ontbreekt vooralsnog elk spoor.

Vrachtwagen is niet van bedrijf

De vrachtwagen lijkt afkomstig van het bedrijf Parts Express uit Vianen, maar dat bedrijf laat desgevraagd weten dat het voertuig niet meer van hen is. "Wij hebben de vrachtwagen twee jaar geleden verkocht", laat een woordvoerder weten. "We vonden het al bijzonder dat wij geen melding hebben gekregen vanochtend."