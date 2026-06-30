Man aangehouden voor verkrachting meisje (16) in Lisserbroek in 2002

De politie heeft na bijna 24 jaar een 64-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden in een verkrachtingszaak. Hij wordt ervan verdacht in 2002 een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. Dat meldt de politie dinsdag.

De man wordt ervan verdacht in de late avond van zaterdag 7 september 2002 een destijds 16-jarig meisje te hebben verkracht op de IJweg in Lisserbroek. Het meisje fietste op de weg en werd achtervolgd door een man. Hij overmeesterde haar en ze werd door hem verkracht. Het onderzoek daarna leverde destijds geen verdachte op.

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Na bijna 24 jaar kon de man met behulp van DNA-verwantschapsonderzoek geïdentificeerd en aangehouden worden. Afgelopen vrijdag is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten. Het onderzoek loopt nog.