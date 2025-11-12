Honderden stuks vuurwerk ontdekt in woning in Huizen

De politie heeft zondag in een woning in het Noord-Hollandse Huizen meer dan zevenhonderd stuks vuurwerk gevonden, waaronder zwaar vuurwerk. De politie kwam het vuurwerk op het spoor dankzij een tip bij Meld Misdaad Anoniem.

De politie benadrukt dat de opslag van vuurwerk in een woning onveilig is voor de bewoners en de buurt. Het risico bestaat dat het vuurwerk ontploft, waardoor schade kan ontstaan en gewonden kunnen vallen.

Het vuurwerk is inmiddels vernietigd. De eigenaar moet zich binnenkort bij de politie melden voor verhoor.

