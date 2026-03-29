Vrienden over doodgestoken Hoornees (29): 'Was een lieve jongen'

In Hoorn komen mensen samen in de horecastraat waar zaterdagavond een 29-jarige man werd doodgestoken. Op de plek waar het zo gruwelijk misging is een soort gedenkhoekje ingericht. Daar staat een foto van het slachtoffer, met bloemen en kaarsen erbij.

Een vriend van het slachtoffer vertelt dat ze samen zijn opgegroeid: "Het was een lieve jongen. Hij had net een zware tijd gehad, in korte tijd had hij beide ouders verloren. Ik hoop dat hij nu bij z'n ouders is." Ook is er een vrouw naar de herdenkingsplek gekomen die vroeger bevriend was met het slachtoffer: "Het was altijd leuk met hem. Ik woon in de buurt en hoorde veel geschreeuw, dan weet je al: dit is niet goed."

Het geweld vond zaterdagavond plaats in het horecagebied, op de Italiaanse Zeedijk. De hulpdiensten rukten massaal uit na een melding rond 23.20 uur. Zo'n twintig mensen waren betrokken bij een grote vechtpartij.

In de video bovenaan zie je wat bekenden van het slachtoffer allemaal over hem zeggen.