Hoornse burgemeester reageert op dodelijke steekpartij: 'Betreur delen beelden'

Burgemeester Jan Nieuwenburg reageert geschokt op het dodelijke steekincident op de Italiaanse Zeedijk in Hoorn. "De impact is groot. Dit soort incidenten komen hier bijna niet voor. Het is verschrikkelijk verdrietig." Bij het voorval kwam een 29-jarige man uit Hoorn om het leven, bevestigt de politie.

Z aterdagavond rond 23.20 uur ontstond er een grote vechtpartij in het horecagebied van de stad, zo’n twintig mensen waren betrokken. Drie mensen raakten gewond, van wie één later overleed.

Na afloop ontstonden ook schermutselingen tussen omstanders en de politie, waarbij meerdere aanhoudingen zijn verricht en een politiehond werd ingezet. "Het gaat erom dat iedereen hier ook veilig uit moet kunnen gaan. Dat het zo uit de hand loopt is natuurlijk verschrikkelijk en te betreuren", zegt Nieuwenburg tegen Hart van Nederland.

0:42 Vechtpartij loopt uit de hand: drie gewonden bij steekincident Hoorn

Zorgen om beelden online

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en hoe de situatie zo uit de hand kon lopen. Op social media circuleren beelden van het incident, maar ook van de mogelijke verdachte. De Hoornse burgemeester maakt zich daar zorgen over. "Ik betreur het dat beelden worden gedeeld. Het gaat nog steeds om een verdachte en het onderzoek loopt nog." Hij roept op om beelden met de politie te delen en niet op sociale media te zetten.