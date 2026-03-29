Steekpartij horecagebied Hoorn eist leven, twee anderen gewond

Bij het steekincident op de Italiaanse Zeedijk in Hoorn is één van de drie mensen die gewond raakten, overleden. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het geweld vond zaterdagavond plaats in het horecagebied, waar een grote vechtpartij was ontstaan.

De hulpdiensten rukten massaal uit na de melding rond 23.20 uur. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te bieden aan de slachtoffers. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer kan de woordvoerder nog geen uitspraken doen.

Vechtpartij

Volgens een correspondent ter plaatse ging er een grote vechtpartij vooraf aan het steekincident. Een horecaondernemer laat aan Hart van Nederland weten dat iedereen in de buurt erg geschrokken is. "Het is hier normaal nooit onrustig."

Wat er precies is gebeurd en hoe de situatie zo kon escaleren, wordt nog onderzocht door de politie. Het is niet bekend hoe de gewonden eraan toe zijn. Ook is nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden.