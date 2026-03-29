Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Drie gewonden bij steekincident in horecagebied Hoorn

Crime

Vandaag, 07:42 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Aan de Italiaanse Zeedijk in Hoorn zijn zaterdagavond drie mensen gewond geraakt bij een steekincident. Dat meldt de politie. Het geweld vond plaats in het horecagebied. Volgens een correspondent ter plaatse ging er een grote vechtpartij aan vooraf.

De melding van het incident kwam rond 23.20 uur binnen. Veel hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter was opgeroepen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Of er iemand is aangehouden, is niet bekendgemaakt.

Hoe ernstig de verwondingen zijn, is onbekend. De politie komt later op de dag met meer informatie.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.