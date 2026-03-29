Drie gewonden bij steekincident in horecagebied Hoorn

Aan de Italiaanse Zeedijk in Hoorn zijn zaterdagavond drie mensen gewond geraakt bij een steekincident. Dat meldt de politie. Het geweld vond plaats in het horecagebied. Volgens een correspondent ter plaatse ging er een grote vechtpartij aan vooraf.

De melding van het incident kwam rond 23.20 uur binnen. Veel hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter was opgeroepen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Of er iemand is aangehouden, is niet bekendgemaakt.

Hoe ernstig de verwondingen zijn, is onbekend. De politie komt later op de dag met meer informatie.