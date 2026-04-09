Hoorn loopt uit voor doodgestoken Dario (29): 'Hij laat een krater achter'

Crime

Vandaag, 22:36

In Hoorn is donderdagavond een stille tocht gehouden voor de 29-jarige Dario, die vorige week om het leven kwam bij een steekincident. Zo'n 150 familieleden, vrienden en andere betrokkenen verzamelden zich in de binnenstad om hem te herdenken.

De impact op de stad is groot. Volgens Tim Boersma van Namens de Familie laat zijn dood "een krater" achter in Hoorn. "Vandaag staan we stil bij het leven van Dario", zegt Boersma. "Dat is heel nadrukkelijk stilstaan bij zijn leven. Dat is geen aanklacht of mars tegen zinloos geweld. Want zinvol geweld bestaat niet."

Op bovenstaande video zie je beelden van de stille tocht.

Minderjarigen vast na steekpartij

In het onderzoek naar de steekpartij zijn drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee minderjarigen en een 18-jarige man. Zij zitten nog vast.

De steekpartij vond plaats tijdens een grote vechtpartij, waarbij Dario zwaargewond raakte en later overleed.

