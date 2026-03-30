Drie verdachten opgepakt na dodelijke steekpartij Hoorn

De politie heeft na de dodelijke steekpartij in Hoorn van afgelopen zaterdag drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee minderjarigen en een persoon van 18 jaar. Een 29-jarige man uit Hoorn kwam bij de steekpartij om het leven, twee anderen raakten gewond.

"Bekeken wordt wie waarvoor verantwoordelijk is", laat een politiewoordvoerder weten. Alle drie de verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Voor de overleden 29-jarige is in de horecastraat een gedenkhoekje ingericht.

Vechtpartij

Het geweld rond de steekpartij vond zaterdagavond plaats in het horecagebied, waar een grote vechtpartij met zo'n twintig mensen ontstond. De hulpdiensten rukten massaal uit na een melding rond 23.20 uur. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te bieden aan de slachtoffers. Wat er precies is gebeurd en hoe de situatie zo kon escaleren, wordt nog onderzocht door de politie.