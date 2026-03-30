Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Drie verdachten opgepakt na dodelijke steekpartij Hoorn

Crime

Vandaag, 15:55

Link gekopieerd

De politie heeft na de dodelijke steekpartij in Hoorn van afgelopen zaterdag drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee minderjarigen en een persoon van 18 jaar. Een 29-jarige man uit Hoorn kwam bij de steekpartij om het leven, twee anderen raakten gewond.

"Bekeken wordt wie waarvoor verantwoordelijk is", laat een politiewoordvoerder weten. Alle drie de verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Voor de overleden 29-jarige is in de horecastraat een gedenkhoekje ingericht.

1:45

Vrienden verzamelen zich op plek in Hoorn waar man (29) werd doodgestoken

Vechtpartij

Het geweld rond de steekpartij vond zaterdagavond plaats in het horecagebied, waar een grote vechtpartij met zo'n twintig mensen ontstond. De hulpdiensten rukten massaal uit na een melding rond 23.20 uur. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te bieden aan de slachtoffers. Wat er precies is gebeurd en hoe de situatie zo kon escaleren, wordt nog onderzocht door de politie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Steekpartij horecagebied Hoorn eist leven, twee anderen gewond

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.