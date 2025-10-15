Terug

Nog één verdachte vast voor ontvoering van vrouw in Hoofddorp

Crime

Vandaag, 11:25

Een van de verdachten van de ontvoering van een 49-jarige vrouw uit Hoofddorp zit nog vast. De vrouw werd vorige week woensdag onderweg naar haar werk ontvoerd en meldde zondag dat ze weer thuis was. De politie hield in totaal zeven mensen aan. Zes van hen zijn weer vrijgelaten, maar blijven verdachten in het onderzoek, meldt een woordvoerder.

De auto van de vrouw is in het nabijgelegen Nieuw-Vennep aangetroffen. De vrouw verkeert in goede gezondheid. In verband met het onderzoek en de privacy van de vrouw deelt de politie geen informatie over haar identiteit.

Volgens de politie werd de ontvoering van de vrouw ingezet als drukmiddel in een conflict binnen de internationale handel in harddrugs. Ook hierover geeft de politie geen verdere informatie.

ANP

