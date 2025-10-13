Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Opnieuw aanhouding in ontvoeringszaak Hoofddorp, gebruikte auto gevonden

Opnieuw aanhouding in ontvoeringszaak Hoofddorp, gebruikte auto gevonden

Crime

Vandaag, 15:17 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Een 24-jarige man uit het Franse Loos is zondagavond aangehouden als zevende verdachte rond de ontvoering van de vrouw (49) uit Hoofddorp. Zij werd woensdagochtend onderweg naar haar werk meegenomen, zondagavond meldde ze zich weer bij haar eigen huis. De auto waarmee ze vermoedelijk is ontvoerd, is zondag gevonden in Rotterdam, meldt de politie maandag.

De auto die de politie zondag vond is een zwarte Volkswagen T-Roc met een Duitse kentekenplaat, HS-ZQ660. De vrouw reed tot ze werd ontvoerd in een zwarte BMW 530e. Die werd op tien minuten rijden van haar huis gevonden in de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep. De politie zoekt nog altijd tips en camerabeelden. Ze deelt niets over waar de vrouw werd vastgehouden.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon?

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Volgens de politie werd de vrouw als drukmiddel meegenomen in een conflict binnen de internationale handel in harddrugs. Alle zeven aangehouden mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.