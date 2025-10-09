Terug

Vrouw (63) aangehouden na brand bij woonzorgcentrum Hilversum

Vandaag, 21:20

De hulpdiensten moesten donderdagmiddag uitrukken voor een brand in een woonzorgcentrum in Hilversum. Bij de brand kwam veel rook vrij en werd een gedeelte van het pand ontruimd. Agenten wisten na de brand een 63-jarige vrouw op te pakken, ze wordt verdacht van brandstichting.

De hulpdiensten worden rond 17.10 uur gealarmeerd vanwege een brand op de vierde verdieping van het pand aan de Franciscusweg in de Noord-Hollandse plaats. Omdat er in het pand veel ouderen wonen die minder goed ter been zijn, werd al snel opgeschaald, dat houdt in dat meerdere hulpdiensten samenwerken om de situatie onder controle te krijgen.

De Franciscusweg is tijdelijk afgesloten voor verkeer, zodat ambulances en brandweerwagens ruimte hadden om te werken.

Bewoners opgevangen

De brand was na enige tijd onder controle. De bewoners van de vierde verdieping zijn tijdelijk opgevangen in de gezamenlijke huiskamer beneden in het gebouw. Enkele mensen hebben rook ingeademd en zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

De brandweer is na de brand bezig geweest met het ventileren van de getroffen verdieping zodat de bewoners zo snel mogelijk terug kunnen naar hun woningen. Stichting Salvage is onderweg om te helpen bij de afhandeling van de schade.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

