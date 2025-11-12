Terug

Gemaskerde bende berooft kinderen van snoep tijdens Sint-Maarten in Haarlem

Vandaag, 12:01

Een groep kinderen is dinsdagavond tijdens Sint-Maarten beroofd van hun snoep in en rond het Engelandpark in Haarlem. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De kinderen zouden door een groep van tien gemaskerde personen op de grond zijn geduwd.

De kinderen liepen dinsdagavond in de buurt van het Engelandpark in Haarlem, aan de rand van de Europawijk. Vervolgens zouden de kinderen door meerdere gemaskerde personen op de grond zijn geduwd en beroofd zijn van hun snoep. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat de kinderen erg geschrokken zijn. Ondanks de pijn hebben de kinderen er geen letsel aan overgehouden.

Een van de slachtoffers zou mishandeld zijn door de groep jongeren. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. De politie laat weten dat er nog geen verdachten zijn aangehouden. De kinderen krijgen slachtofferhulp en gaan aangifte doen.

Door Redactie Hart van Nederland

