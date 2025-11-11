Graf Tilburgse Wendy (42) vernield, familie denkt aan doelgerichte actie

Nabestaanden van de 42-jarige Wendy uit Tilburg kunnen het niet geloven als ze onlangs haar graf bezoeken: de net geplaatste grafsteen is volledig vernield. Ook is er op de grafsteen modder over de naam en foto uitgesmeerd. De familie gaat daarom uit van opzet en heeft aangifte gedaan.

De marmeren grafsteen in de vorm van een hart met daarop de tekst: 'Lieve dochter en allerliefste mama. Wij zullen je nooit vergeten' ligt er gebroken bij. Het graf moet tussen zaterdag en zondag zijn vernield volgens de familie van Wendy. "Want zaterdag lag het graf er nog goed bij", vertelt Niels Dekker aan Hart van Nederland. Dekker staat de nabestaanden bij via Naast de Familie, een onderdeel van Slachtofferhulp Nederland.

Laf en pijnlijk

"De familie gaat uit van een doelgerichte actie," vertelt Dekker. "Dat gevoel is enerzijds gebaseerd op het feit dat de vernieling slechts een paar dagen na de plaatsing van de steen plaatsvond. Daarnaast heeft de dader of hebben de daders ook modder over Wendy's naam en foto uitgesmeerd." Volgens Dekker maakt dat het allemaal "extra persoonlijk" en spreekt van "een hele laffe en pijnlijke actie."

Wendy overleed op 42-jarige leeftijd op 17 juni 2025 door een brand in een woonboot aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg. Een ander persoon op de woonboot wist de boot op tijd te verlaten. Naar de oorzaak van de brand doet de politie onderzoek.