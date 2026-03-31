Man ernstig mishandeld bij woningoverval in Groningen

Bij een woningoverval aan de Jacob Schorerstraat in Groningen is dinsdagochtend een persoon ernstig mishandeld, bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om een oudere man. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de overval waren drie mannen betrokken, allen in het zwart gekleed, aldus de politie. Ze zijn gevlucht in een grijze Opel Corsa, maar het is onduidelijk in welke richting. Er zit zeer waarschijnlijk een deuk in het portier aan de linkerachterzijde van de auto.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest voor de mishandeling. De politie doet onderzoek en spreekt met getuigen om meer informatie te krijgen over de signalementen van de verdachten. De politie vraagt iedereen die meer weet over de overval en mishandeling om zich te melden.