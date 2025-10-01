Drie mogelijke leden criminele jeugdgroep opgepakt in Haarlemmermeer

De politie heeft drie jongeren in Haarlemmermeer opgepakt die vermoedelijk deel uitmaken van een criminele jeugdgroep. De aanhoudingen vonden dinsdagavond en woensdagochtend plaats. De verdachten hebben zich mogelijk schuldig gemaakt aan criminele uitbuiting, vuurwapenbezit en gewelddadige straatroven.

De politie startte een groot onderzoek naar de jeugd in Haarlemmermeer naar aanleiding van een straatroof in Haarlem in mei. Daarvoor werd toen een 18-jarige man aangehouden. In het onderzoek naar de roof kwam informatie naar voren die leidde tot de aanhouding van de drie minderjarigen.

Eerder werd op die manier ook al een andere minderjarige aangehouden. Die verdachte zou onder meer betrokken zijn geweest bij verschillende straatroven en geweldpleging en zit ook nog vast.

In onderstaande video leggen we uit welke straffen er zijn in Nederland:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Bij de aanhoudingen zijn onder meer gestolen spullen, vals geld en zwaar vuurwerk in beslag genomen. Het drietal zit momenteel vast. De politie doet verder onderzoek naar de jeugdgroep.