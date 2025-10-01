Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Drie mogelijke leden criminele jeugdgroep opgepakt in Haarlemmermeer

Drie mogelijke leden criminele jeugdgroep opgepakt in Haarlemmermeer

Crime

Vandaag, 15:24

Link gekopieerd

De politie heeft drie jongeren in Haarlemmermeer opgepakt die vermoedelijk deel uitmaken van een criminele jeugdgroep. De aanhoudingen vonden dinsdagavond en woensdagochtend plaats. De verdachten hebben zich mogelijk schuldig gemaakt aan criminele uitbuiting, vuurwapenbezit en gewelddadige straatroven.

De politie startte een groot onderzoek naar de jeugd in Haarlemmermeer naar aanleiding van een straatroof in Haarlem in mei. Daarvoor werd toen een 18-jarige man aangehouden. In het onderzoek naar de roof kwam informatie naar voren die leidde tot de aanhouding van de drie minderjarigen.

Eerder werd op die manier ook al een andere minderjarige aangehouden. Die verdachte zou onder meer betrokken zijn geweest bij verschillende straatroven en geweldpleging en zit ook nog vast.

In onderstaande video leggen we uit welke straffen er zijn in Nederland:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Bij de aanhoudingen zijn onder meer gestolen spullen, vals geld en zwaar vuurwerk in beslag genomen. Het drietal zit momenteel vast. De politie doet verder onderzoek naar de jeugdgroep.

Door ANP/Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor mishandeling Nieuwjaarsnacht in Leek
Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor mishandeling Nieuwjaarsnacht in Leek
Overleden man aangetroffen in woning Lelystad, politie gaat uit van misdrijf
Overleden man aangetroffen in woning Lelystad, politie gaat uit van misdrijf

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.