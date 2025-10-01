Terug

Overleden man aangetroffen in woning Lelystad, politie gaat uit van misdrijf

Crime

Vandaag, 12:48

In Lelystad is dinsdag een overleden persoon aangetroffen in een woning aan de Maerlant. De politie heeft de zaak onderzocht en gaat ervan uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Hulpdiensten rukten dinsdagmiddag rond 13.00 uur uit na een melding van een reanimatie. Het slachtoffer verbleef in een pand dat wordt gebruikt als huisvesting voor arbeidsmigranten. De man kon, ondanks inzet van hulpverleners, niet meer worden gered.

Geweld

Een misdrijf kon niet worden uitgesloten, waardoor de Forensische Opsporing uitgebreid sporenonderzoek deed en er ook een buurtonderzoek werd uitgevoerd. Naar aanleiding van die bevindingen is duidelijk geworden dat de man door geweld om het leven is gebracht.

De politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.

