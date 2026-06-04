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Man (40) verdacht van filmen kinderen in kleedhokje van zwembad

Crime

Vandaag, 17:14

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Een 40-jarige man uit Den Helder wordt verdacht van het stiekem filmen en fotograferen van minderjarigen bij een zwembad in de Noord-Hollandse plaats. Dat meldt de politie. De verdachte is woensdag opgepakt.

De man zou op zondag 24 mei met een telefoon door de kieren van een kleedhokje twee minderjarige meisjes hebben gefotografeerd en gefilmd. Na een melding en aangifte van het incident startte de politie een onderzoek.

De man zit momenteel vast en wordt verhoord.

De politie roept mensen op om bij dit soort incidenten altijd melding te doen via 0900-8844. Voor ondersteuning kunnen slachtoffers contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101.

Benieuwd wat voor straffen er zijn in Nederland? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

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