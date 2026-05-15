Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jongen (17) aangehouden voor stiekem filmen in kleedhokjes Tikibad

Crime

Vandaag, 13:19

Link gekopieerd

Een 17-jarige jongen uit Duitsland is donderdagmiddag aangehouden voor het stiekem filmen van mensen die zich aan het omkleden waren in het Tikibad van Duinrell in Wassenaar. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland.

Donderdagmiddag werd er melding gedaan van 'aanstootgevend gedrag' in het Tikibad. Agenten gingen erop af en hebben een man (17) uit Duitsland aangehouden. Hij zou stiekem in de kleedhokjes van het waterpark hebben gefilmd.

Benieuwd wat voor straffen er zijn in Nederland? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Duinrell annuleert naaktzwemdag in Tikibad vanwege dreigementen
Duinrell annuleert naaktzwemdag in Tikibad vanwege dreigementen
Grote brand in duinen naast pretpark Duinrell in Wassenaar onder controle
Grote brand in duinen naast pretpark Duinrell in Wassenaar onder controle

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.