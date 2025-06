Man (27) opgepakt voor stiekem filmen douchende vrouw op festival

Op het Intents Festival in Oisterwijk is een 27-jarige man uit Duitsland opgepakt nadat hij een vrouw stiekem zou hebben gefilmd terwijl zij stond te douchen. De 28-jarige vrouw uit de gemeente Westerkwartier in Groningen ontdekte maandag plots een telefoon die onder de douchedeur vandaan kwam.

Zonder aarzelen greep ze de telefoon uit de handen van de voor haar onbekende man en stapte ermee naar de beveiliging van het Brabantse festival. Die schakelden meteen de politie in. De verdachte werd kort daarna aangehouden en zijn telefoon is in beslag genomen.

Aangehouden

Volgens de politie is de man aangehouden op verdenking van het heimelijk maken van beelden op een plek waar iemand privacy mag verwachten. Hij zit momenteel vast en wordt verhoord over het incident. Wat er precies op de telefoon staat, is nog niet bekendgemaakt.

Er is nog geen duidelijkheid over eventuele vervolging, maar de politie onderzoekt de zaak grondig. Ook wordt bekeken of er meer beelden op de telefoon staan of dat er mogelijk andere slachtoffers zijn.

Het Intents Festival is een populair meerdaags dance-evenement in Noord-Brabant dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt.

ANP