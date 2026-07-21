Verdachte van ontvoering en afpersing in Amsterdam mag cel verlaten

Een van de drie mannen die wordt verdacht van de ontvoering en afpersing van een man in Amsterdam mag de verdere behandeling van zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag besloten tijdens een eerste voorbereidende zitting. De twee andere verdachten blijven voorlopig vastzitten.

De verdachten, Trevor P. (33), Anoear-Djamal P. (22) en Younes M. (25), zouden in de nacht van 13 op 14 april een man onder bedreiging hebben gedwongen in zijn eigen auto langs meerdere geldautomaten te rijden om geld op te nemen. Volgens het Openbaar Ministerie namen zij onder meer zijn telefoon, portemonnee, autosleutels en 430 euro af. Ook zouden zij zonder toestemming hebben ingelogd op zijn bankrekening.

De rechtbank besloot Younes M. vrij te laten, omdat hij volgens de rechters een andere rol zou hebben gehad dan zijn medeverdachten. Wel gelden er voorwaarden. Zo mag hij geen contact opnemen met het slachtoffer of de andere verdachten.

'Nare, geraffineerde manier van afpersing en ontvoering'

De twee andere verdachten, die broers zijn, worden daarnaast ook in verband gebracht met drie andere zaken waarin sprake zou zijn geweest van ontvoering en afpersing. Bij een van die incidenten zouden zij hebben gezegd dat zij lid waren van de verboden motorclub Satudarah.

Volgens de officier van justitie is sprake van een "nare, geraffineerde manier van afpersing en ontvoering" van kwetsbare slachtoffers, met financieel gewin als doel. "Het lijkt een soort businesscase van verdachten", aldus het OM.

Alle drie de verdachten hebben de feiten gedeeltelijk bekend. Younes M. liet weten zijn excuses aan het slachtoffer te willen aanbieden. Ook de twee broers betuigden spijt. "Ik had eerder moeten uitstappen, eigenlijk had ik er nooit in moeten stappen", zei Anoear-Djamal P. tijdens de zitting.

De volgende voorbereidende zitting staat gepland op 24 september. De rechtbank wil de zaak later dit najaar inhoudelijk behandelen.