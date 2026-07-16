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Politie bevestigt ontvoering in Amsterdam: waarschuwingsschoten gelost bij actie

Crime

Vandaag, 13:42

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De grote politieactie in Amsterdam-Oost van woensdagavond hield verband met een ontvoering. Dat bevestigt de politie donderdag. Eerder sprak de politie nog over een mogelijke ontvoering. Twee verdachten, mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam, zijn aangehouden. De ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachten aangetroffen en is volgens de politie in goede gezondheid bevrijd.

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Rond 22.00 uur kreeg de politie een melding van een ontvoering in stadsdeel Nieuw-West. Niet veel later zagen agenten in Amsterdam-Oost een auto die vermoedelijk bij de zaak betrokken was. Daarop volgde een achtervolging.

Toen de auto stopte, losten agenten enkele waarschuwingsschoten. Daarna konden de twee verdachten worden aangehouden. In het voertuig troffen agenten de ontvoerde persoon aan.

Recherche zoekt getuigen en camerabeelden

Bij de politieactie werden tientallen politievoertuigen ingezet. Ook een politiehelikopter en een drone hielpen mee. Een deel van de omgeving van het Flevoparkbad werd afgezet voor sporenonderzoek.

De recherche onderzoekt nog wat het motief achter de ontvoering was. De politie roept getuigen op zich te melden en vraagt mensen met beelden, bijvoorbeeld van een videodeurbel of dashcam, deze beschikbaar te stellen voor het onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland
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