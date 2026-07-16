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Politie grijpt in na mogelijke ontvoering in Amsterdam-Oost, drie aanhoudingen

Crime

Vandaag, 06:49

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Een melding van een mogelijke ontvoering in Amsterdam-Oost heeft woensdagavond geleid tot een politieachtervolging en de aanhouding van drie mensen. In de auto zat ook het mogelijke slachtoffer. Tijdens de actie loste de politie waarschuwingsschoten. Dat bevestigt een politiewoordvoerster na berichtgeving van AT5.

De melding van de mogelijke ontvoering kwam even voor 22.00 uur binnen. Volgens de politie begon het incident op de Insulindeweg. De achtervolging eindigde bij het Flevoparkbad, waar de auto tot stilstand kwam. Op beelden is te zien dat het voertuig op de tramrails stond.

Onderzoek nog volop bezig

Wat zich precies heeft afgespeeld, is volgens de politie nog niet duidelijk. Meerdere betrokkenen, onder wie het mogelijke slachtoffer, worden verhoord.

De politie onderzoekt de toedracht van het incident.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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