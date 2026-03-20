Verdachte opgepakt voor mishandeling JA21'er Kreuger in Amsterdam

De politie heeft een man aangehouden voor de mishandeling van JA21-fractievoorzitter Kevin Kreuger in Amsterdam. De politicus werd dinsdagavond rond 22.00 uur op het Osdorpplein aangevallen na een verkiezingsdebat.

Kreuger werd belaagd door een groep van vier jongeren toen hij ingreep omdat zij een meisje lastigvielen. Volgens de politie liep de situatie daarna volledig uit de hand. De politicus werd mishandeld en met kracht tegen zijn hoofd geschopt, meldt de politie. Ook werd hij beroofd. De aangehouden verdachte wordt verdacht van openlijke geweldpleging, poging tot doodslag en diefstal met geweld in vereniging.

Voorman van JA21, Joost Eerdmans, liet vlak na het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen weten hoe het conflict verliep.

Openbaar maken van beelden

De politie is nog op zoek naar drie andere verdachten. Het incident en de betrokkenen zijn vastgelegd op camera. Als de drie zich niet snel melden, sluit de politie niet uit dat de beelden openbaar worden gemaakt.