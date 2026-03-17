Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politicus JA21: 'Door vier mannen in elkaar geslagen na debat in Amsterdam'

Gisteren, 22:44 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

JA21-politicus Kevin Kreuger, van de lokale fractie in Amsterdam, is dinsdagavond naar eigen zeggen door vier jonge mannen in elkaar geslagen in Amsterdam-Osdorp. Dat schrijft hij op X. Het raadslid was vlak voor het incident nog te gast bij het slotdebat van de lokale omroep AT5.

Kreuger zegt dat hij zag hoe de mannen een ijsje naar een vrouw gooiden. "Toen ik hier wat van zei, werd het grimmig", schrijft hij op X. Kreuger pakte zijn telefoon en begon te filmen. De mannen zouden vervolgens op hem zijn afgestormd en hem "met z'n vieren in elkaar hebben getrapt". Een straatcoach zou de politicus hebben gedwongen de door hem gemaakte beelden te wissen.

De politie Amsterdam bevestigt aan Hart van Nederland dat zij op de locatie van het slotdebat een melding hebben gekregen van een vechtpartij. Of Kreuger hierbij betrokken was, kan de woordvoerder niet zeggen. Er is een buurtonderzoek ingesteld en de politie roept ooggetuigen op om camerabeelden te delen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.