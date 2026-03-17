Politicus JA21: 'Door vier mannen in elkaar geslagen na debat in Amsterdam'

JA21-politicus Kevin Kreuger, van de lokale fractie in Amsterdam, is dinsdagavond naar eigen zeggen door vier jonge mannen in elkaar geslagen in Amsterdam-Osdorp. Dat schrijft hij op X. Het raadslid was vlak voor het incident nog te gast bij het slotdebat van de lokale omroep AT5.

Kreuger zegt dat hij zag hoe de mannen een ijsje naar een vrouw gooiden. "Toen ik hier wat van zei, werd het grimmig", schrijft hij op X. Kreuger pakte zijn telefoon en begon te filmen. De mannen zouden vervolgens op hem zijn afgestormd en hem "met z'n vieren in elkaar hebben getrapt". Een straatcoach zou de politicus hebben gedwongen de door hem gemaakte beelden te wissen.

De politie Amsterdam bevestigt aan Hart van Nederland dat zij op de locatie van het slotdebat een melding hebben gekregen van een vechtpartij. Of Kreuger hierbij betrokken was, kan de woordvoerder niet zeggen. Er is een buurtonderzoek ingesteld en de politie roept ooggetuigen op om camerabeelden te delen.