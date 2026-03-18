Amsterdamse JA21-politicus doet aangifte na mishandeling

Kevin Kreuger, JA21-fractievoorzitter in Amsterdam, heeft aangifte gedaan na een mishandeling dinsdagavond. Naar eigen zeggen werd hij na een debat in Amsterdam-Osdorp in elkaar getrapt door vier jonge mannen.

Kreuger laat op X weten dat hij bij de politie is geweest. "De beelden van beveiligingscamera’s zijn veiliggesteld: lastigvallen van de vrouw, aanspreken van de jongens en de daaropvolgende explosie van geweld. Veel vertrouwen in de opsporing door politie", aldus de fractievoorzitter.

De JA21-politicus heeft door de mishandeling last van zijn kaak. Ook heeft hij een wond op zijn elleboog, waarmee hij zijn hoofd heeft beschermd.

Reactie burgemeester Amsterdam

Burgemeester Halsema spreek over een afschuwelijke en misdadige mishandeling. "De politie doet onderzoek en ik wens Kevin veel sterkte toe", aldus Halsema tegen AT5.

