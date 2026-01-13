Jongen mishandelt oudere vrouw in Kalverstraat, politie deelt beelden

Een oudere vrouw is vorig jaar zwaar mishandeld door een jongen in de Kalverstraat in Amsterdam. De politie is op zoek naar de jongen en deelt beelden.

Het incident gebeurde op 17 januari 2025 rond 17.45 uur. Twee jongens lopen die dag door de Kalverstraat en duwen elkaar. Een van de jongens geeft zijn vriend een harde duw richting de oudere dame. Hierbij valt de geduwde jongen boven op de vrouw.

Wanneer het slachtoffer probeert op te staan, pakt ze de broek van een van de jongens vast. Vervolgens krijgt ze een schop van de andere jongen en wordt uitgescholden. De vrouw wordt overeind geholpen door twee meisjes. Later blijkt haar sleutelbeen gebroken te zijn.

Onherkenbaar

De politie is op zoek naar de jongen die de duw uitdeelde. Omdat hij vermoedelijk minderjarig is, worden de beelden eerst onherkenbaar gedeeld. De jongen heeft twee weken om zich te melden, anders worden de herkenbare beelden geplaatst. De politie vraagt mensen die de verdachte herkennen contact op te nemen.