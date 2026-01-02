Volg Hart van Nederland
Groep jongeren gezocht voor brandstichting en mishandeling in Putte

Crime

Vandaag, 13:48 - Update: 45 minuten geleden

Een groep jongeren heeft tijdens de jaarwisseling brand gesticht in een woning in het Noord-Brabantse Putte. Dat gebeurde door eerst de ramen kapot te maken en vervolgens vuurwerk naar binnen te gooien. Een man (40), de vriend van de bewoonster, probeerde samen met zijn vriendin de groep te verjagen, maar werd daarbij mishandeld.

Het voorval gebeurde tussen 00.15 en 00.30 uur aan de Beukendreef. De bewoonster en haar 40-jarige vriend werden verrast door de grote groep jongeren en probeerden hen tegen te houden. Daarbij kreeg de man vuurwerk naar zich toegegooid.

Het slachtoffer is vervolgens door meerdere jongeren geschopt. Vermoedelijk is hij hierdoor korte tijd buiten bewustzijn geweest. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.

