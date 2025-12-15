Man (64) overleden na zware mishandeling in Amsterdam

Een 64-jarige man die eind vorige maand zwaar werd mishandeld in Amsterdam, is in de nacht van zondag op maandag overleden aan zijn verwondingen. Dat meldt de politie.

De mishandeling vond plaats op 28 november in een begeleid-wonen-instelling aan het Anton de Komplein, in Amsterdam-Zuidoost. In het pand wonen mensen die ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijks leven.

Kort na het incident werd een 45-jarige man aangehouden in hetzelfde gebouw. Hij zit nog altijd vast. Of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden, en wat er precies is voorgevallen, heeft de politie niet bekendgemaakt.