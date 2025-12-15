Concertgebouw beklad met rode verf: 'Nieuw dieptepunt bereikt'

Het Amsterdamse Concertgebouw is maandagochtend rond 06.30 uur beklad met rode verf. In de middag is de verf verwijderd. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Het Parool. Eerder werd er al boterzuur verspreid binnen het gebouw. Het Concertgebouw doet aangifte voor beide incidenten.

Het Concertgebouw is volgens de woordvoerder niet tegen protest, "maar het bekladden van het Concertgebouw is onacceptabel".

Nare zure geur

Dat geldt wat hem betreft ook voor het verspreiden van boterzuur in het gebouw. Dat gebeurde zaterdag. Het pand werd die middag ontruimd nadat een nare geur zich verspreidde en mensen daar volgens de veiligheidsregio misselijk van werden.

Hieronder is te zien hoe actievoerders boos zijn over het optreden van de Israëlische voorzanger Shai Abramson in het Concertgebouw:

Nieuw dieptepunt

Burgemeester Halsema schrijft maandag op Instagram dat het Concertgebouw "al maanden last heeft van scheldkanonnades en bedreigingen". Met het verspreiden van de stinkende stof zaterdag en de bekladding zondagnacht is volgens haar "een nieuw dieptepunt bereikt". Het Concertgebouw doet aangifte van zowel de bekladding als van de verspreiding van boterzuur.