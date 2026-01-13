Volg Hart van Nederland
Celstraf en tbs voor dodelijke steekpartij met vleesmes Amsterdam

Crime

Vandaag, 10:45 - Update: 10 minuten geleden

De 28-jarige Olton K. is dinsdagochtend door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot tien jaar cel en tbs voor het doodsteken van de 23-jarige Idriss. De man werd in de nacht van 8 op 9 augustus 2024 op het Hoofddorpplein in Amsterdam-Zuid door K. met een vleesmes in zijn borst gestoken.

De rechter vindt bewezen dat K. een vooropgezet plan had. "De doelgerichtheid en de vastberadenheid waarmee hij het slachtoffer stak, is uitermate schokkend", aldus de rechtbank. K. zou gehuld in een autohoes op het slachtoffer zijn afgerend en hem hebben gestoken. Toen die probeerde te ontkomen, viel hij voorover op de grond en overleed enkele minuten later.

Het dubbelgevouwen zeil, met daarin het mes, bleef achter. Op het zeil is DNA van K. aangetroffen. Ook is K. volgens de rechtbank de man op camerabeelden die direct na het steekincident wegrent. Van het steken zelf zijn geen beelden. Volgens de rechtbank lijkt het erop dat K. het gemunt had op het slachtoffer, omdat die behoorde tot een groep die K. in zijn beleving zou lastigvallen en bedreigen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Het Openbaar Ministerie eiste in december zestien jaar cel en tbs tegen K. De rechter legt een lagere celstraf op, omdat K. verminderd toerekeningsvatbaar is en ook tbs krijgt.

K. is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno en voor het hebben van een gasdrukpistool.

Door ANP

