Verdachte (27) van doodsteken Amsterdammer had ook kinderporno

Olton K., de man die verdacht wordt van de dodelijke steekpartij op het Hoofddorpplein in Amsterdam-Zuid, wordt nu ook vervolgd voor het bezit van een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal. Bij een huiszoeking vond de politie op vijf harde schijven in totaal 188 video's en 243 foto's van kindermisbruik.

Dat werd woensdag duidelijk tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Amsterdam. Ook trof de politie een gaspistool aan in zijn kamer. Volgens het Openbaar Ministerie heeft K. dit wapen online aangeschaft. De rechtbank ging akkoord met het verzoek van het OM om deze nieuwe verdenkingen op te nemen in het lopende proces tegen de 28-jarige verdachte.

Onrust in de buurt

K. werd ruim een week na de steekpartij van 9 augustus aangehouden. Daarbij overleed een 23-jarige man ter plekke. Aanvankelijk werd een andere persoon gearresteerd, maar die bleek onschuldig. De zaak zorgde voor veel onrust in de buurt. K. verblijft momenteel in het Pieter Baan Centrum voor een persoonlijkheidsonderzoek. Hij ontkent dat hij betrokken is bij de fatale steekpartij.

Over het kinderpornografisch materiaal heeft K. tot nu toe geen verklaring willen geven. De rechtbank wees zijn verzoek om het voorarrest op te heffen af, mede vanwege de ernst van de nieuwe verdenkingen. De volgende zitting is op 6 augustus, de inhoudelijke behandeling staat gepland voor 3 december.

Hart van Nederland/ANP