Gewonde bij schietpartij in Amsterdam, politie houdt verdachte aan

Bij een schietpartij in Amsterdam is zaterdag aan het begin van de middag iemand gewond geraakt. Dat meldt AT5. De politie zou inmiddels een verdachte hebben aangehouden die mogelijk betrokken zou zijn bij het incident.

Het incident vond rond 12.20 uur plaats op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. De verdachte zou in de nabije omgeving zijn aangehouden.

Hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, werden naar het plein gestuurd, en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat.