Brand gesticht in Pride-kleedkamer Amsterdam Centraal: 'Walgelijk'

In een kleedruimte op Amsterdam Centraal waar bezoekers van de Canal Parade zich konden voorbereiden op de festiviteiten, is zaterdagmiddag rond 17.00 uur brand gesticht. Dat bevestigt een woordvoerster van de NS na berichtgeving van De Telegraaf. Ze spreekt van een "walgelijke actie. Het zou een plek moeten zijn waar je je veilig kunt omkleden, dat is juist zo belangrijk bij de Pride."

De dader is ervandoor gegaan en is, voor zover de woordvoerster weet, nog niet aangehouden. De brand kon snel worden geblust door NS-medewerkers. De kleedkamer is open gebleven. Op het moment van de brandstichting was het er volgens de zegsvrouw rustig.

Los van de brandstichting is de dag "voorspoedig verlopen", aldus de woordvoerster. "Het was een diverse, kleurrijke dag, zoals het hoort met Pride." De NS is nu en de rest van de avond druk met alle vertrekkende reizigers. Tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden momenteel geen treinen door een aanrijding. Reizigers kunnen omreizen via Amsterdam Zuid.

ANP